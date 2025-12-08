विज्ञापन

17 बार हमला, कौन-कौन से मंदिर लूटे... NCERT किताब में क्रूर अत्‍याचारी गजनवी के बारे में क्‍या-क्‍या पढ़ेंगे बच्चे

महमूद गजनवी ने न केवल तबाही और लूटपाट थी, साथ ही हजारों भारतीय नागरिकों का कत्लेआम किया. बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाज़ारों में बेचा दिया.

महमूद ने सोमनाथ शिव मंदिर को नष्ट किया.

NCERT की कक्षा 7वीं की नई सोशल साइंस की किताब में महमूद गजनवी पर एक चैप्टर जोड़ा गया है. जिसमें महमूद गजनवी की और से भारत पर किए गए आक्रमणों का जिक्र किया गया है और विस्तार से उसके अत्याचारों के बारे में बताया गया है. गजनवी के बारे में पहले सोशल साइंस की किताब में केवल एक पैराग्राफ था. लेकिन नए संस्करण में अब छह पन्नों का चैप्टर जोड़ा है.  नई किताब Exploring Society: India and Beyond में गजनवी का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि उसने भारत पर हमले किए थे. इन हमलों के दौरान वो भारत के शहरों में लूटपाट करता था.

छह पेज के सेक्शन का टाइटल 'द ग़ज़नवी इनवेज़न्स' है. इसमें बताया गया है कि 11वीं शताब्दी में गजनवी ने एक लंबी लड़ाई के बाद जयपाल के बेटे को हराकर भारत के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा किया था. महमूद ने न केवल तबाही और लूटपाट थी, साथ ही हजारों भारतीय नागरिकों का कत्लेआम किया. बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाज़ारों में बेचा दिया.

भारत पर 17 बार हमला

किताब में बताया गया है कि वो एक क्रूर और बेरहम सेनापति था. महमूद ने भारत में 17 बार हमला किया. किताब में महमूद की मथुरा की लूट के बारे में बताया गया है. लिखा गया है कि "महमूद ने मंदिर को तोड़ दिया और उसका खजाना लूट लिया. फिर कन्नौज चले गया. जहां पर भी उसने कई मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया". कुछ साल बाद वो गुजरात और सोमनाथ के बंदरगाह पहुंचा. महमूद ने यहां कई दिनों की लड़ाई के बाद सोमनाथ शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और यहां रखा सारा खजाना लूट लिया.

किताब में फ़ारसी विद्वान अबू रेहान अल-बिरूनी को भी कोट किया गया है और लिखा गया है  "महमूद ने देश की खुशहाली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और सदियों से हिंदूओं के किए अद्भुत कामों को धूल के कणों में बदल दिया."

ANI इनपुट के साथ

