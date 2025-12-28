विज्ञापन

UP के स्कूलों में नई अंग्रेजी किताब, अब रानी लक्ष्मीबाई और रवीन्द्र जैन की कहानियों से भाषा सीखेंगे बच्चे

यूपी में क्लास 4 में अंग्रेजी के नए किताबों को पढ़ाया जाएगा. जो अगले साल से लागू हो जाएगी. NCERT की इन नई किताबों में वीरों की गाथाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
UP के स्कूलों में नई अंग्रेजी किताब, अब रानी लक्ष्मीबाई और रवीन्द्र जैन की कहानियों से भाषा सीखेंगे बच्चे
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कल्सा 4 के विद्यार्थियों के लिए NCERT की नई किताबें लागू होने जा रही हैं. खास बात यह है कि अंग्रेजी की नई किताब 'संतूर' (Santoor) को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खास तौर पर अपडेट किया गया है, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए अंग्रेजी सीख सकें. इस किताब को एंग्लो लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूशन (ELTI), प्रयागराज के एक्सपर्ट ने तैयार किया है.

इन वीरों की गाथाएं पढ़ाई जाएगी

किताब में केवल भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और कला के दिग्गजों को भी जगह दी गई है. महारानी अहिल्याबाई होल्कर के राज्य 'महेश्वर' पर आधारित पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का के बारे में बताया गया है. इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने 1857 में झांसी के किले की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था. अलीगढ़ में जन्मे मशहूर गायक और संगीतकार रवीन्द्र जैन (जिन्होंने रामायण धारावाहिक का संगीत दिया था) के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दी गई है. इससे बच्चे अपने प्रदेश की महान विभूतियों के बारे में जान सकेंगे.

सांस्कृतिक जुड़ाव और विविध भाषाए

नागालैंड के पारंपरिक खेल 'हेक्को' को 'कबड्डी' से जोड़कर समझाया गया है. इसी तरह 'लगौरी/सतोलिया' को 'पिट्ठू' खेल बताया गया है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें. दक्षिण भारत के शब्दों को भी रोचक ढंग से समझाया गया है. जैसे, तमिल में 'चिन्ना' का अर्थ 'छोटा' होता है, जबकि कन्नड़ में इसका मतलब 'सोना' होता है.

ये भी पढ़ें-कोहरे और ठंड की मार, इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, जानें कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NCERT, NCERT Books, UP Board, NCERT English Book, Santoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com