शिक्षा मंत्रालय ने JEE एपेक्स बोर्ड का किया पुनर्गठन: JEE Main और Advanced की नीतियां करेंगे तय

JEE important update : शिक्षा मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई मेन और एडवांस को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है. मंत्रालय ने जेईई एपेक्स बोर्ड का पुनर्गठन किया है. जिसकी अध्यक्षता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस.के. जैन को सौंपी गई है. बता दें कि यह नया बोर्ड 2026 और 2027 की परीक्षाओं की नीतियों और संचालना को संभालेगा. आइए जानते हैं इस नए पुनर्गठन बोर्ड में कौन-कौन शामिल होगा और इस नए बोर्ड की जिम्मेदारी क्या-क्या होगी.

APPSC Recruitment Exam 2025: FBO, ABO के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 7 सितंबर को

बोर्ड के कौन-कौन हैं सदस्य

नए गठित बोर्ड में आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी राउरकेला, आईआईईएसटी शिवपुर, आईआईआईटी (पीपीपी) ऊना और आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम के निदेशक सदस्य बनाए गए हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, साथ ही वीआईटी, सीबीएसई, एनआईसी, सी-डीएसी और शिक्षा मंत्रालय के नामित सदस्य भी शामिल हैं. वहीं, इस बोर्ड का सचिव NTA के महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

नए बोर्ड का काम