APPSC Recruitment Exam 2025: FBO, ABO के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 7 सितंबर को

APPSC Recruitment Exam 2025 : आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ने फॉरेस्ट बीट ऑफिसर (FBO) और असिस्टेंट बीट ऑफिसर (ABO) भर्ती परीक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब APPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 7 सितंबर, 2025 को ऑफलाइन मोड में राज्य के 13 जिलों में आयोजित की जाएगी.

Google Apprenticeship Program 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई, जानिए यहां फुल प्रोसेस

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है बेहद आसान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले APPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जाएं.

अब होम पेज के दाहिनी ओर आपको "Download Hall Ticket" का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब आपको अपना OTPR ID, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉगिन करिए.

लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

अब आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए.

आप सीधे https://portal-psc.ap.gov.in/Download_HallTickets/ पोर्टल से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

जरूरी बात

उम्मीदवार परीक्षा के दिन अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. एडमिट कार्ड के साथ आप एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंचिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद, परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को में तेजी लाएं. पिछले साल के question paper को हल करिए, मॉक टेस्ट दें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

विदित हो कि APPSC ने 14 जुलाई को FBO और ABO के पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. आयोग ने 28 अगस्त को एक नोटिस जारी कर बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट 7 सितंबर, 2025 को सुबह की शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में होगा.

डायरेक्ट लिंक हाल टिकट