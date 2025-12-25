IGNOU Online Courses: इग्नू में ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन चीजों की होगी जरूरत

IGNOU Online Courses: अगर आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने आपके लिए सुनहरा मौका है. इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन (Online Mode) और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) दोनों ही तरह के कोर्सेज में एडमिशन विंडो खोल दी है. जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए ignouiop.samarth.edu.in पर जाना होगा. आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है.

'अपार आईडी' (APAAR ID) है अनिवार्य

इस बार आवेदन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब इग्नू में आवेदन करने के लिए APAAR ID होना अनिवार्य है. बिना इस आईडी के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे. अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में अपनी अपार आईडी की जानकारी देनी होगी.

इन डॉक्यूमेंट्स को रखें अपने पास

फोटो और सिग्नेचर 100 KB से कम साइज में.

शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Marksheets) 200 KB से कम साइज में.

अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) 200 KB से कम.

कैटगरी सर्टिफिकेट (SC/ST/OBC)200 KB से कम.

फीस वापसी (Refund Policy) के नियम

एडमिशन कन्फर्म होने के बाद अगर आप एडमिशन रद्द कराते हैं, तो कुल फीस का 15% (अधिकतम ₹2,000) काटकर बाकी पैसे वापस मिलेंगे.

अगर आपने किताबों की सॉफ्ट कॉपी चुनी है, तो केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क काटकर शेष राशि वापस मिल जाएगी.

अगपृर आपने फीस जमा कर दी है लेकिन अभी प्रवेश कन्फर्म नहीं हुआ है, तो पूरी फीस वापस कर दी जाएगी.

रजिस्ट्रेशन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा और एडमिशन की अंतिम तिथि के 60 दिनों के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

ये भी पढ़ें-एग्जाम हॉल में घुसते ही भूल जाते हैं सब कुछ? बोर्ड परीक्षाओं से पहले जान लीजिए इस परेशानी का इलाज