भूख हड़ताल पर बैठे JNU छात्रों पर कहर बनकर टूटी बारिश, तहस-नहस हुआ टेंट

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में पिछले कई दिनों से कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस भूख हड़ताल के दौरान इन छात्रों पर अचानक आफत टूट पड़ी और वो बाल-बाल बचे. दरअसल 11 अक्टूबर की रात आए तूफान और बारिश के चलते सड़क पर टेंट लगाकर बैठे इन छात्रों के ऊपर लोहे की एक भारी रॉड गिर गई, जिसमें छात्र धनंजय और किशन घायल हो गए. पिछले कई दिनों से ये तमाम छात्र जेएनयू के साबरमती टी पॉइंट पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं. कुल 17 छात्र अपनी मांगों को लेकर इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

बारिश ने तहस-नहस कर दिया पूरा टेंट

JNUSU के तमाम पदाधिकारियों समेत बाकी छात्र संगठनों के छात्र इस भूख हड़ताल पर बैठे थे, तभी देर रात तेज बारिश और हवा चलने लगी, जिससे उनका टेंट पूरी तरह से तहस-नहस हो गया. बारिश के चलते छात्रों के बिस्तर भी पूरी तरह से भीग गए और उन्हें खुले में रात गुजारनी पड़ी. अचानक लोहे की रॉड गिरने से छात्रों की जान को खतरा हो सकता था, ये सब होने के बाद सभी को पूरी रात खौफ में बितानी पड़ी.

भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठे साथियों की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन प्रशासन उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रात को हुए हादसे में किसी छात्र की मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? छात्रों का कहना है कि प्रशासन से कई बार बातचीत के बाद भी जब छात्रों की तमाम मांगों को नहीं माना गया तो उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना.

क्या है छात्रों की मांग?

छात्रों की प्रमुख मांगों में पुराने हॉस्टलों की मरम्मत का मुद्दा शामिल है. इसके अलावा सड़कों को ठीक करने, हेल्थ सेंटर को दुरुस्त करने और लाइब्रेरी को बड़ा करने जैसे मुद्दे भी हैं.

जेएनयू में पहले की तरह खुद का एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम शुरू करने की मांग

पीएचडी पूरी होने तक छात्रों को हॉस्टल में ही रहने दिया जाए

ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अलग हॉस्टल सुविधा

JNUSU का फंड रोके जाने का विरोध

यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए पुरानी कमेटी की वापसी

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

फिलहाल जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और तमाम छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे.

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