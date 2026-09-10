UPSC पहले प्रयास में कैसे क्रैक करें? जानें 23 की उम्र में IPS बने आशीष रघुवंशी की स्ट्रेटेजी

आईपीएस आशीष रघुवंशी के प‍िता नरेश रघुवंशी मध्‍य प्रदेश पुल‍िस में सहायक उप न‍िरीक्षक पद पर ग्‍वाल‍ियर में सेवाएं दे रहे हैं.

3. आशीष रघुवंशी का रूटीन क्या था?

कोई तय टाइम टेबल नहीं था, लेकिन रोजाना के और साप्ताहिक लक्ष्य तय कर रखे थे.

सुबह सात-आठ बजे उठना. रात 12 बजे सो जाना और दोपहर में भोजन के बाद थोडी देर आराम करना.

दोपहर व रात का भोजन समय पर लेना.

द‍िन के समय के दो स्‍लॉट जीएस और तीसरा स्‍लॉट ऑप्शनल पेपर के ल‍िए.

लाइब्रेरी ज्वाइन करने की बजाय दिल्ली में कमरे पर रहकर तैयारी की.

IPS आशीष रघुवंशी ने मध्‍य प्रदेश के अशोकनगर ज‍िले के गांव डंगौरा के रहने वाले हैं.

4. यूपीएसी की तैयारी के स्रोत?

पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रोइकॉनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आदि के लिए एनसीईआरटी की किताबें.

एम लक्ष्‍मीकांत, शंकर गणेश और ओरिएंट एटलस आद‍ि.

कई पेपरों के ल‍िए हाथ से ल‍िखे नोट्स मुख्‍य स्रोत थे.

कौन हैं आईपीएस आशीष रघुवंशी?

आशीष रघुवंशी मूल रूप से मध्‍य प्रदेश के अशोकनगर के डंगौरा गांव के रहने वाले हैं. इनके प‍िता नरेश रघुवंशी मध्‍य प्रदेश पुल‍िस में सहायक उप न‍िरीक्षक पद पर ग्‍वाल‍ियर में सेवाएं दे रहे हैं. मां शोभा रघुवंशी हाउस वाइफ हैं.

आशीष रघुवंशी ने शुरुआती पढाई अशोकनगर के तारा सदन स्‍कूल से की. गुना के वंदना कॉन्‍वेंट स्‍कूल से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की. दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बीए की ड‍िग्री ली.

कॉलेज की पढाई पूरी करने के बाद आशीष ने संघ लोक सेवा आयोग की स‍िव‍िल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. यूपीएससी सीएसई 2024 में अख‍िल भारतीय स्‍तर पर 202वीं रैंक हास‍िल की. पहले ही प्रयास में सफल हो गए. महज 23 साल की उम्र में आईपीएस अध‍िकारी बने.

यह भी पढ़ें - IPS अंशिका वर्मा का डांस VIDEO वायरल, भूटान वाली तस्‍वीर पर तो पत‍ि केके ब‍िश्‍नोई ने क‍िया शानदार कमेंट

यह भी पढ़ें - IPS अंश‍िका वर्मा, पत‍ि केके ब‍िश्‍नोई 80 के दशक में ऐसे द‍िखते! डांस के बाद अब रेट्रो थीम लुक वायरल