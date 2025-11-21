कनाडा में बर्फ साफ करने वालों को मिलती है इतनी सैलरी, कई लोग करते हैं ये काम

Canada Snow Removal Job Salary: कनाडा में सर्दियों का मौसम किसी मजाक की बात नहीं है. जब बर्फ हर सड़क, एयरपोर्ट रनवे और सार्वजनिक जगहों पर जम जाती है, तो सुरक्षा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. इस काम के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, जिन्हें स्नो रिमूवल ऑपरेटर्स (Snow Removal Operators) कहा जाता है. यह सिर्फ हाथों से बर्फ हटाना नहीं है, बल्कि सेफ्टी, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस की परीक्षा भी होती है. इस जॉब के लिए अच्छी सैलरी और बोनस मिलते हैं और करियर के मौके भी मिलते हैं. आइए जानते हैं इस नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है, शिफ्ट, बोनस और जरूरी योग्यताएं क्या हैं.

बर्फ हटाने की नौकरी में सैलरी और बेनिफिट्स

कनाडा में स्नो रिमूवल ऑपरेटर्स की बेस सैलरी करीब 45,000 से 85,000 डॉलर सालाना (40-75 लाख रुपए) होती है. औसतन कर्मचारी 62,000 डॉलर (55 लाख रुपए) सालाना कमा सकते हैं. इसके अलावा, एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, जो 10,000 डॉलर सालाना तक हो सकती है और रेंज 3,000-34,000 डॉलर तक है. अगर आप इस काम को घंटों के हिसाब से करना चाहें तो अनुभव के आधार पर 20 डॉलर (1,774 रुपए) प्रति घंटा तक कमाई हो सकती है.

पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी को कैसे चुना जाता है, जानिए सब कुछ

बोनस और एक्स्ट्रा फैसिलिटी

स्टैंडबाय में काम करने वाले कर्मचारियों को 400 डॉलर (35,492) मंथली बोनस मिलता है. इंश्योरेंस WSIB कवर कंपनी की तरफ से दिया जाता है. अगर सुरक्षा पास खो जाए तो रिप्लेसमेंट फीस उम्मीदवार को देना होगा.

नौकरी की लोकेशन और जरूरी योग्यता

1. उम्मीदवार को फिजिकली फिट होना चाहिए.

2. कानूनी रूप से कनाडा में काम करने की अनुमति होनी चाहिए.

3. उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

4. काम की जगह पर रिलायबल कम्यूट (Reliable Commute) होना चाहिए.

5. उम्मीदवार को काम की सेफ्टी और हेल्थ ट्रेनिंग दी जाएगी.