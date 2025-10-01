विज्ञापन

BPSC Vacancy 2025: बिहार में आने वाली है बंपर सरकारी नौकरी, अपने डॉक्यूमेंट कर लें तैयार

Sarkari Naukri 2025: बिहार में सरकारी नौकरी बौछार होने वाली है. ऐसे में तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के मेहनत का फल मिलने का समय आने वाला है.

नई दिल्ली:

Bihar Govt Jobs: बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरी की भरमार आने वाली है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है.क्योंकि बिहार सरकार लाइब्रेरीयन पदों के लिए वैकेंसी निकालने वाली है. शिक्षा विभाग को सभी जिलों से लाइब्रेरी के नियुक्ति के लिए खाली सीटों की जानकारी दे दी गई है. अब शिक्षा विभाग जिलों से मिले पदों का रोस्टर क्लियरेंस करा रहा है. रोस्टर क्लियर होते ही खाली पदों की जानकारी बीपीएससी की दो दी जाएगी और फिर बीपीएससी इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. 

इस वैकेंसी के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वे अपनी तैयारी तेज कर लें.अगर पात्रता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए.एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के पास 40 प्रतिशत नंबर पास से होना होगा. यानी 5 प्रतिशत से छूट दी गई है. 

Bihar Govt Jobs: आयु सीमा 

बिहार लाइब्रेरी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.  

जल्द आने वाली है बीपीएससी टीआरई (BPSC TRE-4) के लिए वैकेंसी. शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर टीचरों की वैकेंसी निकलने वाली है. उम्मीदवार दुर्गा पूजा के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए.

