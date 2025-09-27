Sarkari Naukri 2025: बिहार में एक और बंपर वैकेंसी, 4182 पदों पर नियुक्ति, हाथ से न जानें दे मौका

CSBC Bihar Constable Jail Warder Vacancy 2025: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार ने Prohibition पुलिस, कक्षपाल, और दस्ता सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. इस मौके को हाथ से न जाने दें. 4182 पदों पर भर्ती निकली है,इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और इसकी लास्ट डेट 5 नंवबर तय की गई है.

शैक्षणिक योग्यता

इन वैकेंसी में मद्य निषेध सिपाही (एक्साइज कांस्टेबल) के 1603, कक्षपाल (जेल वार्डर) के 2417 एवं चलंत दस्ता सिपाही (मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल) के 108, कुल पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं यानी इंटर पास होना होगा. एक्साइज कांस्टेबल व मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल- 18 वर्ष से 25 साल मांगी गई है. वहीं जेल वार्डर के लिए 18 साल 23 साल होना चाहिए.

वैकेंसी डिटेल्स

अनारक्षित (UR) – 678 पद

EWS–160 पद

SC–242 पद

ST–16 पद

EBC–260 पद

BC–196 पद

BCW – 51

कुल पद – 1603

जेल वार्डर भर्ती डिटेल्स

EWS- 225

SC- 518

ST-39

EBC-385

BC-301

BCW- 20

ये भी पढ़ें-SSC CPO 2025: दिल्ली में बंपर सरकारी नौकरी, कांस्टेबल के बाद SI के लिए निकली भर्ती