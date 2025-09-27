विज्ञापन

Sarkari Naukri 2025: बिहार में एक और बंपर वैकेंसी, 4182 पदों पर नियुक्ति, हाथ से न जानें दे मौका

Govt Jobs 2025: बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.

नई दिल्ली:

CSBC Bihar Constable Jail Warder Vacancy 2025: केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार ने Prohibition पुलिस, कक्षपाल, और दस्ता सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. इस मौके को हाथ से न जाने दें.  4182 पदों पर भर्ती निकली है,इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और इसकी लास्ट डेट 5 नंवबर तय की गई है.  

शैक्षणिक योग्यता

इन वैकेंसी में मद्य निषेध सिपाही (एक्साइज कांस्टेबल) के 1603, कक्षपाल (जेल वार्डर) के 2417 एवं चलंत दस्ता सिपाही (मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल) के 108, कुल पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं यानी इंटर पास होना होगा. एक्साइज कांस्टेबल व मोबाइल स्क्वॉयड कांस्टेबल- 18 वर्ष से 25 साल मांगी गई है. वहीं जेल वार्डर के लिए 18 साल 23 साल होना चाहिए. 

वैकेंसी डिटेल्स

  • अनारक्षित (UR) – 678 पद
  • EWS–160 पद
  • SC–242 पद
  • ST–16 पद
  • EBC–260 पद
  • BC–196 पद
  • BCW – 51 

कुल पद – 1603

जेल वार्डर भर्ती डिटेल्स

  • EWS- 225
  • SC- 518
  • ST-39
  • EBC-385
  • BC-301
  • BCW- 20

