AISSEE 2026 Registration: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, फटाफट करें अप्लाई

AISSEE 2026 Registration: सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दिया गया है. अब स्टूडेंट्स फटाफट अप्लाई कर लें.

नई दिल्ली:

AISSEE 2026 Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट को बढ़ा दिया है. नई शेड्यूल के मुताबिक, इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने का समय है. पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 थी. जिन स्टूडेंट्स को आवेदन करना है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. एनटीए ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को उम्मीदवारों की ओर से कई अनुरोध प्राप्त होने के बाद एजेंसी ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है.

NTA ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए देश भर के सैनिक स्कूलों/नए सैनिक स्कूलों में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में एनटीए ने एआईएसएसईई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकें.

फॉर्म सुधार के लिए इन चीजों में नहीं कर सकते बदलाव

सुधार विंडो सुविधा में, उम्मीदवारों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या स्थायी और वर्तमान पता बदलने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, उन्हें पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कैटगरी और सब कैटगरी, आवेदित कक्षा, मीडियम, फ़ोटो, साइन, कैटगरी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप जैसी जानकारी में बदलाव करने की अनुमति होगी. उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं भी बदल सकते हैं, लेकिन केवल उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर.

इसके अलावा, इस बार लिस्ट में तीन और सैनिक स्कूल भी शामिल किए गए हैं. ये स्कूल भारत के तमिलनाडु के नमक्कल स्थित श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक आवासीय संस्थान है. दूसरा गोवा के वास्को-गोवा स्थित वडेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल भी एक आवासीय विद्यालय है. वहीं, महाराष्ट्र के बीड ज़िले में स्थित अंबाजोगाई स्थित योगेश्वरी सैनिक स्कूल एक डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में शुरू किया गया है. 

