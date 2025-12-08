विज्ञापन

UP Sainik School 2026-27 एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 28 दिसंबर को है परीक्षा

UP Sainik School Admission 2026-27: एंट्रेंस एग्जाम 28 दिसंबर को होने हैं. जो कि OMR शीट पर आधारित होंगे. यानी एक क्वेश्चन के चार जवाब दिए गए होंगे. जिनमें से सही उत्तर पर टिक लगाना होगा.

Read Time: 2 mins
Share
UP Sainik School 2026-27 एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 28 दिसंबर को है परीक्षा
UP Sainik School Admission: ये एग्जाम 200 मार्क्स का होगा और ये पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा.

UP Sainik School: UP सैनिक स्कूल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन भी छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. upsainikschool.org पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं. बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम 28 दिसंबर को होने हैं. जो कि OMR शीट पर आधारित होंगे. यानी एक क्वेश्चन के चार जवाब दिए गए होंगे. जिनमें से सही उत्तर पर टिक लगाना होगा.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

  1. ऑफिशियल वेबसाइट https://upsainikschool.org/entranceexam2025 पर जाएं.
  2. यहां पर होमपेज पर एडमिट कार्ड 2026 का लिंक होगा. इसपर क्लिक कर दें.
  3. फिर पूछी गई जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें.
  4. जानकारी सबमिट करे दें.
  5. सबमिट बटन दबाते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें.
  7. कैंडिडेट एडमिट कार्ड की डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें.
  8. अगर आपको कोई गलती मिलती है, तो डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए UP सैनिक की हेल्पलाइन पर संपर्क करें.

200 मार्क्स का होगा पेपर

ये एग्जाम 200 मार्क्स का होगा और ये पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा. मतलब 2 घंटे 30 मिनट के अंदर ही सारे जवाब के उत्तर देने होंगे.  बात दें लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर इंटरव्यू होगा. साथ ही  मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा. जो  उम्मीदवाक सभी स्टेज पास कर लेंगे उनको स्कूल में दाखिला मिल जाएगा. वहीं नतीजे जनवरी में आएंगे. इंटरव्यू 10 से 28 फरवरी, 2026 के बीच होंगे. यूपी सैनिक स्कूल फाइनल रिजल्ट 15 से 20 मार्च के बीच जारी होंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Sainik School Entrance Exam, UP Sainik School 2026-27, Sainik School Entrance, Sainik School Exam Admit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com