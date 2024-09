जहीर खान ने चुना टेस्ट क्रिकेट के 'फैब फोर' तेज गेंदबाज, इन खिलाड़ियों को दी जगह, खतरनाक बॉलर बाहर

Zaheer Khan picks two India stars in his bowling 'Fab Four': भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) ने वर्तमान टेस्ट क्रिकेट के फैब 4 (Fab Four) तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है जिसमें उन्होंने दो भारतीय गेंदबाज और दो ऑस्ट्रेलियाई गेंदाबजों को जगह दी है. अपने पसंदीदा तेज गेंदबाजी के 'फैब फोर' में जहीर ने पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह को जगह दी है तो वहीं दूसरे नंबर पर जहीर की पसंद मोहम्मद शमी बने हैं. इसके अलावा जहीर ने फैब 4 में तीसरे नंबर पर कागिसो रबाडा और जोश हेजलवुड को जगह दी है. इसके अलावा जहीर ने नंबर 5 के लिए पैट कमिंस का भी नाम लिया है. (Zaheer Khan picked his Fab 4 among the current fast bowlers in Test cricket)

हाल के प्रदर्शन को देखते हुए जहीर ने बुमराह और शमी को टॉप 2 में जगह दी है. बांग्लादेश के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में खेल रहे बुमराह शानदार फॉर्म में हैं. दूसरी ओर शमी वनडे वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर हैं. तेज गेंदबाज शमी टखने की चोट के कारण काफी समय से टीम से बाहर हैं. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है.

जहीर खान ने अपने फैब 4 में मिचेल स्टार्क को जगह नहीं दी है जो यकीनन फैन्स को हैरान कर रहा है. स्टार्क को न रखकर जहीर ने रबाडा और हेजलवुड को प्राथमिकता दी है.

बता दें कि भारत के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की परीक्षा आगामी सीरीज़ में होगी, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ होने वाली टेस्ट सीरीज़ से होगी. हालांकि, असली चुनौती 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में होगी. यह सीरीज़ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में टॉप दावेदारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

गंभीर काफी काफी जुनूनी है

गौतम गंभीर को लेकर भी जहीर खान ने बात की और कहा कि, "गंभीर एक जुनूनी क्रिकेटर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गंभीर बतौर कोच सफल रहेंगे. गंभीर में जीतने की भूख झलकती है. वो जिस तरह से खेलते थे उसकी झलक उनकी कोचिंग में भी दिखाई देती है. वह एक कोच के रूप भारतीय क्रिकेट को काफी कुछ दे सकता है."