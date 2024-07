Yuvraj Singh: युवराज सिंह ने एक वीडियो से खोल दिया अभिषेक शर्मा के तूफानी बल्लेबाज़ी का राज, वीडियो हुआ वायरल

Yuvraj Singh Share Abhishek Sharma Training Video: आईपीएल के मंच पर धमाल मचा चुके युवा ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच में उनके शून्य पर आउट होने के बाद आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन अगले ही मैच में तूफानी शतक जड़कर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी. अभिषेक की शतकीय पारी को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े. शनिवार को अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में कोई रन नहीं बना पाने के बाद अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 46 गेंदों में शतक जड़ दिया.

अभिषेक के अलावा, ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 77 रन बनाए. जबकि रिंकू सिंह ने 22 गेंदों पर नाबाद 48 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने 20 ओवर में 234/2 का विशाल स्कोर बनाया. जिम्बाब्वे को 134 रनों पर समेटने के बाद भारत ने 100 रनों से यह मुकाबला अपने नाम किया. आवेश खान और मुकेश कुमार ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि रवि बिश्नोई ने दो विकेट लिए.

रोम एक दिन में नहीं बना था! बधाई हो अभिषेक, अपने पहले इंटरनेशनल 100 की यात्रा पर! अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है.

Rome wasn't built in a day!



