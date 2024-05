T20 World Cup के लिए युवराज सिंह ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग XI, इन खिलाड़ियों को दी जगह

Yuvraj Singh builds India's best XI for T20 World Cup campaign: भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन (India Playing XI for T20 World Cup 2024) का ऐलान किया है. बता दें कि युवी टी-20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर हैं. ऐसे में युवी ने आईसीसी के साथ इंटरव्यू करने के दौरान टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है, इसपर अपनी राय दी है. युवी ने माना है कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की इलेवन में पंड्या (Hardik Pandya India Playing XI) जरूर होंगे. युवी ने कहा कि, "भले ही आईपीएल में युवी कोई खास नहीं कर पाए हैं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ स्पेशल करने वाले हैं.

युवी ने अपनी बात रखते हुए कहा, "हार्दिक ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. भारत के लिए उनके इतिहास और उपलब्धियों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें इलेवन में जगह मिले. मेरी राय में, उनकी गेंदबाजी क्षमता और फिटनेस का स्तर दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और मुझे लगता है कि वह इस वर्ल्ड कप में वास्तव में कुछ स्पेशल कर सकते हैं. "

इसके साथ-साथ युवी ने यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपनर के तौर पर चुना है. युवी ने कहा " मुझे लगता है कि युवी और रोहित को टी-20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी चाहिए. विराट नंबर 3 के लिए सही विकल्प हैं. नंबर 3 कोहली की जगह है. इसके बाद अब नंबरं 4 पर सूर्या को भेज सकते हैं. " भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, "मैं बाएं हाथ और दाएं हाथ के कुछ संयोजन देखना चाहता हूं क्योंकि हर समय दो संयोजनों में गेंदबाजी करना किसी भी विरोधी टीम के लिए मुश्किल होगा."

युवी ने माना है कि भारतीय इलेवन में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की जगह ऋषभ पंत को मौका मिलेगा. इस बारे में युवी ने कहा, "मैं शायद ऋषभ को चुनूंगा,'जाहिर तौर पर संजू भी शानदार फॉर्म में है, लेकिन ऋषभ बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, और मेरा मानना ​​है कि ऋषभ में भारत के लिए मैच जीतने की काफी क्षमता है, जो उसने इतिहास में कर दिखाया है, वह ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह बड़े मंच पर मैच विजेता हो सकता है."

इसके अलावा युवी ने शिवम दुबे की जगह को लेकर भी बात की है और कहा, "मुझे लगता है कि शिवम दुबे ने भारत के लिए जो आखिरी टी20 सीरीज खेली थी, उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. और वह आईपीएल में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता कि वह जिस तरह की फॉर्म में है, उसके लिए उन्हें इलेवन में रहना महत्वपूर्ण है. मैं वास्तव में सोचता हूं कि वह मध्य क्रम या निचले मध्य क्रम में बड़ा बदलाव ला सकते हैं." वहीं, पूर्व भारतीय दिग्गज ने स्पिनर के तौर पर चहल को भारतीय इलेवन में रखने की वकालत की है. युवी ने इसको लेकर अपनी बात रखी और कहा,

युजवेंद्र चहल को टीम में देखना अच्छा लगा, क्योंकि वह वास्तव में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं,'' विश्व कप के दूसरे भाग में, विकेट धीमे हो सकते हैं इसलिए कुछ गेंदबाजी विकल्प आपके पास होना अच्छा है. हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज हैं, हमारे पास अर्शदीप सिंह भी हैं. ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मजबूत टीम है लेकिन हमें इसे साबित करना होगा."

युवराज सिंह की संभावित प्लेइंग इलेवन (Yuvraj Singh predicts India best XI for T20 World Cup 2024)

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान