Yashasvi Jaiswal VS Mitchell Starc: "तुम तो बहुत धीरे...,", जायसवाल ने स्टार्क पर कसा तंज, बीच मैच में मचाया बवाल, Video

Yashasvi jaiswal VS Mitchell Starc, 1st Test: पर्थ टेस्ट मैच में पहली पारी में यशस्वी जायसवाल को 0 पर आउट करने वाले मिचेल स्टार्क के खिलाफ जायसवाल दूसरी पारी में आक्रमक अंदाज में दिखे. दरअसल, दूसरी पारी के दौरान जायसवाल ने दिखाया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है. दरअसल, दूसरी पारी के दौरान जायसवाल औऱ स्टार्क के बीच मजेदार भिड़ंत देखने को मिली, यही नहीं जायसवाल ने कॉन्फिडेंस दिखाकर स्टार्क पर शब्दों के बाण चलाए. दरअसल, हुआ ये कि स्टार्क की गेंद का सामना करने के क्रम में जायसवाल ने शब्दों के बाण चलाते हुए गेंदबाज को यहां तक कह दिया कि मेरे खिलाफ आप काफी स्लो गेंद कर रहे हैं , जिसे सुनकर गेंदबाज स्टार्क मुस्कुराने लग जाते हैं. दोनों के बीच हुई यह बातचीत फैन्स को खूब पंसद आई है. सोशल मीडिया पर फैन्स जायसवाल और स्टार्क के बीच हुई इस नोकझोंक को लेक रिएक्ट कर रहे हैं.

Yashasvi Jaiswal to Mitchell Starc:



"You are coming too slow at me". pic.twitter.com/NgPyJfznbq — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 23, 2024

The Banter between Yashasvi Jaiswal and Mitchell Starc.



Yashasvi Jaiswal to Starc - "You are coming too slow at me". pic.twitter.com/yM7oSo8Pi7 — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) November 23, 2024

भारत के चाय तक बिना किसी नुकसान के 84 रन

आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर समेटकर 46 रन की बढत लेने के बाद भारत ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन चाय तक बिना कोई विकेट गंवाये 84 रन बना लिये . भारत के पास अब 130 रन की बढत हो गई है. चाय के समय यशस्वी जायसवाल 42 और केएल राहुल 34 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया को 104 रन पर आउट कर दिया था.

बुमराह के पांच विकेट

जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया. भारत की ओर से बुमराह ने पांच विकेट लिए जिसके काऱण ऑस्ट्रेलियाई टीम 104 रन बनाकर आउट हो गई. भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 46 रनों की बढ़त मिली थी.