IND vs SL: रिकॉर्ड कर रहा है यशस्वी जायसवाल का इंतजार, बन जाएंगे बड़ा कारनामा वाले साल के पहले बैटर

Yashasvi Jaiswal came closer to special achievement: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और श्रीलंका के बीच खेले जानें वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज (27 जुलाई) से हो रहा है. मैच के दौरान हर किसी की निगाहें टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के ऊपर टिकी रहेंगी. दरअसल, आज के मुकाबले में 22 वर्षीय बल्लेबाज के बल्ले से 47 रन निकलते हैं तो वह जारी साल में यही 2024 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर बन जाएंगे.

यशस्वी जायसवाल ने 2024 में अबतक कुल 11 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 16 पारियों में 68.07 की औसत से 953 रन निकले हैं. जारी साल में वह 2 शतक और 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. मौजूदा समय में वह 91.10 की स्ट्राइक रेट से रन ठोक रहे हैं. 2024 में जायसवाल के बल्ले से अबतक 96 चौके और 38 छकक निकले हैं.

Yashasvi Jaiswal needs 47 runs to become the 1st batter to complete 1,000 international runs in 2024.



- The rise of Jaiswal! ⭐ pic.twitter.com/OnFEb3aulo