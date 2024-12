Yash Dayal: धोनी को लेकर यश दयाल ने पोस्ट की इंस्टा स्टोरी, फैन्स देखकर भड़के, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Yash Dayal's viral Instagram post on Dhoni: भारतीय गेंदबाज यश दयाल को लेकर फैन्स भड़क गए हैं, हुआ ये है कि आईपीएल (IPL) में आरसीबी (RCB) की ओर से खेलने वाले यश दयाल (Yash Dayal ) ने सोशल माीडिया इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया जिसको देखकर फैन्स को अच्छा नहीं लगा और गेंदबाज को ट्रोल करना शुरू कर दिया. दरअसल, यश दयाल ने अपने इंस्टा पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें धोनी (MS Dhoni) को आउट करने का वीडियो है. बता दें कि पिछले आईपीएल के दौरान दयाल ने धोनी को खिलाफ एक अहम ओवर डाला था और टीम को जीत दिलाई थी. उसी का वीडियो यश दयाल ने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.

आईपीएल 2024 प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला टक्कर हुआ था, दयाल को अपने अंतिम ओवर में 17 रन बचाने का काम दिया गया था. यह उनके लिए एक कठिन काम था, क्योंकि आईपीएल इतिहास के दो सबसे बेहतरीन फिनिशर एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद थे. धोनी ने पहली गेंद पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर स्टंप पर बैक-ऑफ-द-हैंड स्लोअर बॉल फेंकी. पूर्व CSK कप्तान ने एक बार फिर बड़ा शॉट मारने की कोशिश में अपना बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार, स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट हो गए. दयाल ने उस ओवर में सिर्फ़ सात रन देकर CSK को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और RCB ने प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफाई कर लिया था.

दयाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना को शेयर किया, जिसमें उन्होंने धोनी को आउट किया था. फैन्स इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्होंने धोनी को आउट करने का वीडियो क्या सोचकर शेयर किया है. उन्हें X पर ट्रोल किया जा रहा है. वीडियो के एक हिस्से में यह भी दिखाया गया कि कैसे ज़हीर खान ने एक बार धोनी को इसी तरह आउट किया था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दयाल शायद अपनी तुलना भारतीय तेज गेंदबाज़ से कर रहे हैं. इसलिए फैन्स उनसे नाराज़ हो गए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. बता दें कि इस बार ऑक्शन में यश दयाल को आरसीबी ने रिटेन किया है.

It's been 5 months since Dhoni single-handedly gave Yash Dayal a career just because of new ball change and caught on near boundary and he got retained instead of siraj talk about aura https://t.co/3tkg7TTOag