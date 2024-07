Team India Head Coach: गौतम गंभीर के हेड कोच बनने पर आया डब्ल्यूवी रमन का रिएक्शन, ट्वीट कर कही ये बात

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को पूर्व विश्व विजेता खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है. टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है, जो इससे पहले यह भूमिका निभा रहे थे. राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टी20 विश्व कप 2024 के बाद समाप्त हो गया था. बता दें, भारतीय टीम ने राहुल द्रविड़ की कोचिंग में 17 साल बाद टी20 विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता पाई. गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले ही थी कि गंभीर टीम इंडिया के अगले नए मुख्य कोच होंगे. हालांकि, जब हेड कोच के लिए गंभीर का इंटरव्यू हुआ तब एक और नाम सामने आया था और वो था डब्ल्यू वी रमन का. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डब्ल्यू वी रमन का प्रजेंटेशन इंटरव्यू लेने वाले सलाहकार समिति को काफी पसंद आया है. लेकिन अब साफ हो गया है कि डब्ल्यू वी रमन इस रेस में नहीं थे. वहीं अब डब्ल्यू वी रमन ने गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने पर रिएक्शन दिया है.

डब्ल्यू वी रमन ने गौतम गंभीर के हेड कोच बनने पर उन्हें बधाई दी है. डब्ल्यू वी रमन ने एक्स पर लिखा,"शुभकामनाएं गौतम गंभीर और आपको बहुत बधाई." गौतम गंभीर इससे पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मेंटर की भूमिका में थे और उनके मार्गदर्शन में केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गंभीर को हेड कोच बनाए जाने की जानकारी दी थी.

Congrats @GautamGambhir and all the very best to you .