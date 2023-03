WPL 2023: मैदान पर छा गई 'सुपर वुमन', हवा में छलांग लगाकर Radha Yadav ने लपका WPL का सबसे शानदार कैच - Video

Radha Yadav

DC vs UP, WPL 2023: कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning Half Century) के आकर्षक अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद यूपी वारियर्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को यहां चार विकेट पर 211 रन का मजबूत स्कोर बनाया. दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वारियर्स (DC vs UP) के बीच खेले जा रहे मुकाबले के 11वें ओवर में एक रोमांचक मोड़ आया, 11वें ओवर में शिखा पांडेय (Shikha Pandey Bowling) की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने लॉन्ग-ऑन पर शॉट लगाया जिसे राधा यादव (Radha Yadav Catch video) ने शानदार ड्राइव लगाते हुए लो कैच को लपक लिया.