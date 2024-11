12 छक्के और 12 चौके, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का आया तूफान, यह कारनामा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली ने रविवार को होबार्ट हरिकेंस के लिए रिकॉर्ड नाबाद 150 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान लिजेल ली ने 12 छक्के लगाए. साल 2015 में महिला बिग बैश लीग की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से टूर्नामेंट के इतिहास में यह किसी भी खिलाड़ी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.

32 साल की सलामी बल्लेबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ 75 गेंदों की पारी में 12 चौके भी लगाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रिस्बेन हीट की ग्रेस हैरिस के नाम था, जिन्होंने 136 रनों की पारी खेली थी. वहीं ली ने अपनी पारी में रिकॉर्ड 12 छक्के लगाए, जो महिला टी20 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड है.

लिजेल ली इससे पहले महिला बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन में पिछली पांच पारियों में केवल 71 रन ही बना पाई थी. ऐसे में यह पारी उनको काफी मनोबल देगी. लिजेल ली ने अपनी इस पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के चैनल सेवन को बताया,"मुझे हमारी टीम में हर किसी को श्रेय देना होगा, जो मुझ पर विश्वास करते रहे और जब मैं खुद पर संदेह कर रही थी और रो रही थी, और रोक नहीं पा रही थी, तो वे वहां थे."

