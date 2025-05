WI vs IRE: वनडे में रचा गया इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा, वेस्टइंडीज बल्लेबाज ने विवियन रिचर्ड्स -ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दुनिया को चौंकाया

WI vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 385 रन का स्कोर खड़ा किया. वेस्टइंडीज की ओर से कीसी कार्टी (Keacy Carty record in ODI) ने 170 रन की पारी खेली जिसके दम पर टीम 385 रन बनाने में सफल रही. कीसी कार्टी ने अपनी 170 रन की पारी में एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. कीसी कार्टी वनडे क्रिकेट के इतिहास में नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए आठवीं सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए तो वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से नंबर 3 पर यह सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है. इससे पहले वेस्टइंडीज की ओर से नंबर 3 पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम था. लारा ने साल 1995 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 169 रन की पारी खेली थी. वहीं, साल 1979 में विवियन रिचर्ड्स ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नाबाद 153 रन बनाए थे.

One for the Ages! 🤩🤩🤩



A scintillating knock from Keacy Carty, joint 6th highest score in ODIs for the West Indies. 😮‍💨🏏#IREvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/2lZDBRUZr7 — Windies Cricket (@windiescricket) May 25, 2025

इसके अलावा कीसी कार्टी का 170 रन की पारी वेस्टइंडीज बल्लेबाज की ओर से खेली गई छठी सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. वेस्टइंडीज की ओर से वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 215 रन बनाए थे. इसके बाद विवियन रिचर्ड्स का नाम आता है. रिचर्ड्स ने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 189 रन बनाए थे.

वेस्टइंडीज के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर (Highest ODI scores while batting at no.3 for West Indies)

170 - कीसी कार्टी बनाम आयरलैंड☘️ आज

169 - ब्रायन लारा बनाम श्रीलंका🇱🇰 1995 में

153* - विव रिचर्ड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया🇦🇺 1979 में

वनडे में ऐसा करिश्मा पहली बार हुआ

इसके अलावा इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने वनडे क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. वनडे क्रिकेट में किसी दो ओपनिंग गेंदबाजों ने मिलकर कुल 193 रन लुटाए जो वनडे में ओपनिंग जोड़ी गेंदबाजों की ओर से लुटाया गया सबसे ज्यादा रन है. आयरलैंड के ओपनिंग गेंदबाज बैरी मैकार्थी (Barry McCarthy) और लियाम मैकार्थी (Liam McCarthy) ने मिलकर कुल 193 रन खर्च कराए, जिसमें बैरी मैकार्थी ने 10 ओवर में 100 रन देकर तीन विकेट लिए तो वहीं, लियाम मैकार्थी ने 10 ओवर में 93 रन देकर दो विकेट लिए. इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि दोनों आयरलैंड के ओपनिंग गेंदबाजों का आखिरी नाम 'मैकार्थी' ही है. वनडे में ऐसा करिश्मा पहली बार हुआ है.

वनडे में ओपनिंग जोड़ी गेंदबाजों की ओर से दिए दिए गए सर्वाधिक रन (Most runs conceded by Opening Pair bowler in ODI innings)

193 - आयरलैंड Vs वेस्टइंडीज, आज

190 - अफगानिस्तान Vs ऑस्ट्रेलिया, 2015

190 - भारत Vs दक्षिण अफ्रीका, 2015

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 385/7 का स्कोर बनाया, जिसके बाद आयरलैंड की टीम 29. 5 ओवर में 165 रन बनाकर आउट हो गई. कीसी कार्टी को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही. सीरीज का दूसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद् हो गया था. अब वेस्टइंडीज और आयरलैंड की टीम तीन मैचों की टी-20 सीरजी खेलेगी. (West Indies tour of Ireland, 2025)