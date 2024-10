IND vs BAN: क्यों सूर्या ने हार्दिक को नहीं थमाई गेंद, इसके पीछे कोच गंभीर और कप्तान की ये बड़ी रणनीति तो नहीं

IND vs BAN 2nd T20I Hardik Pandya: नीतिश कुमार रेड्डी (74 रन और दो विकेट) के हरफनमौला खेल और रिंकू सिंह (53) के साथ चौथे विकेट के लिए 49 गेंद में 108 रन की साझेदारी से भारत ने तीन मैचों की टी20ई. सीरीज के दूसरे मैच में बुधवार को बांग्लादेश को यहां 86 रन से शिकस्त देकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. इक्कीस साल के रेड्डी ने 34 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और सात शानदार छक्के जड़े जबकि रिंकू ने 29 गेंद की पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाये. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 221 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को नौ विकेट पर 135 रन पर रोक दिया. भारत ने सीरीज का पहला मैच सात विकेट से जीता था और अब सीरीज का तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जायेगा.

राहुल द्रविड़ के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब टीम के मुख्या कोच के रूप में गौतम गंभीर ने जिम्मेदारी संभाली जिसके बाद टीम में काफी कुछ बदला हुआ नज़र आया, हालाँकि ये कहना गलत नहीं होगा की टीम के अंदाज़ में बदलाव की शुरुआत द्रविड़ के कार्यकाल में ही शुरू हो चुकी थी लेकिन अब गंभीर के कोचिंग में टीम इंडिया अटैकिंग स्वभाव के साथ खेल रही है जो अक्सर हम बीएस विरोधी टीमों के साथ देखा करते थे.

