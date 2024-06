T20 World Cup 2024 India vs Pakistan: आज न्यूयॉर्क की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

Who will India vs Pakistan T20 World Cup 2024 match: न्यूयॉर्क में आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. भारतीय टीम (T20 World Cup 2024 India vs Pakistan) ने टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी. वहीं, पाकिस्तान को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में आज पाकिस्तान के लिए खासकर यह मैच काफी अहम है. दूसरी ओर भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. बता दें कि पिछले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था. टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम को पाकिस्तान से केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है.

T20 वर्ल्ड कप में India vs Pakistan (IND vs PAK Head to Head in T20 World cup) भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 7 मैच टी-20 वर्ल्ड कप में हुए हैं जिसमें 6 मैच में भारत को जीत मिली है तो वहीं एक मैच में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. एक टाई मैच भी हुआ था जिसमें भारत को जीत मिली थी. India Probable XI (भारत संभावित XI) रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज



Pakistan Probable XI (पाकिस्तान संभावित XI) बाबर आज़म (कप्तान), मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर), उस्मान खान, फखर ज़मान, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान/सैम अयूब, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़ पिच रिपोर्ट India vs Pakistan ( Nassau County International Cricket Stadium, New York ) भारत और पाकिस्तान के बीच मैच न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला था, इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है. बता दें कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच मैच भी इसी मैदान पर खेला गया था, यह मैच भी कम स्कोर वाला रहा था. नीदरलैंड्स ने 103 रन बनाए थे जिसके बाद साउथ अफ्रीका को इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करने में 19 ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ी थी. ऐसे में यह समझा जा सकता है कि पिच पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है. यहां पर ड्रॉप इन पिच लगाई गई है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलने वाली है. स्पिनर भी अपना कमाल कर सकते हैं. न्यूयॉर्क की इस पिच पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर समय बिताना होगा. T20 World Cup 2024 |IND vs PAK -: मौसम Update (New York ) IND vs PAK Weather Report: न्यूयॉर्क में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है. क्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे के बीच न्यूयॉर्क में मौसम अच्छा रहने की उम्मीद की गई है. तापमान 17-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. बारिश होने की पांच प्रतिशत संभावना जताई गई है. बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा बता दें कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया तो दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिया जाएगा. वैसे, ग्रुप मैचों के लिए आईसीसी ने अतिरिक्त समय और रिजर्व डे का नियम नहीं रख है. मैच प्रेडिक्शन (IND vs PAK World Cup Matcj Prediction) इस मैच में भारत की टीम का पलड़ा भारी है. वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक अलग जोश के साथ खेलती है. पाकिस्तान को पिछले मैच में हार का समना करना पड़ा है. वहीं. भारत को जीत मिली है. ऐसे में इस मैच में यकीनन भारत के पास जीत प्रतिशत 80 फीसदी है. पूरी स्टोरी पढ़ें