IPL 2025: 'जी हां 90% कंफर्म...' वेंकटेश अय्यर-सुनील नरेन नहीं, ये खिलाड़ी बनेगा KKR का अगला कप्तान

KKR New Captain for IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल की मेगा नीलामी में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर ने रविवार को कहा था कि वह कप्तानी की चुनौती लेने और श्रेयस अय्यर की जगह लेने में "बहुत खुश" होंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2024 के आईपीएल विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर को यहां मेगा नीलामी में नहीं रखने का फैसला किया और वेंकटेश को हासिल करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पूरी तरह बोली लगाई और आईपीएल ऑक्शन की तीसरी सबसे बड़ी बोली लगी.

वेंकटेश ने नौ टी-20 और दो वनडे मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. श्रेयस (पंजाब किंग्स, 26.75 करोड़ रुपये) और ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जायंट्स, 27 करोड़ रुपये) के बाद आईपीएल मेगा नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने. हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अजिंक्य रहाणे को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 1.5 करोड़ के बेस प्राइस पर ख़रीदा था और अब वो कप्तान की रेस में सबसे आगे और पहली पसंद बताये जा रहे हैं.

🚨 AJINKYA RAHANE AS CAPTAIN IN IPL 🚨



- Ajinkya Rahane emerged as the Strong contender for the KKR's Captain in IPL 2025. (TOI). pic.twitter.com/esT3gMKY9i