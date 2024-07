"इस साल हम कब विश्व कप...", फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया मांजरेकर का विश्व कप और कोचों को लेकर किया कमेंट

Sanjay Manjrekar's strange comment: अब जबकि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करने जा रही है, तो पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया के केचों को लेकर अजीब ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) सहित उनका स्पोर्ट स्टॉफ पहली बार बड़ी भूमिका में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहा है, तो मांजरेकर ने कहा है कि टीम इंडिया के विश्व कप जीतने और कोचों के बीच कोई सीधा सह-सबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि बजाय इसके कुल मिलाकर बाकर भारतीय क्रिकेट की है. और जिस तरह यह काम कर रही है, वह बताता है कि टीम कितनी सफल है. ध्यान दिला दें कि भारत ने जब साल 1983 में पहली बार विश्व कप जीता था, तो उस समय वास्तव में टीम इंडिया के पास कोई कोच नहीं था.

इसके बाद टीम इंडिया ने साल 2007 और 2011 में क्रमश: टी20 और फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप जीता. और दोनों ही अवसरों पर टीम के कोच अलग-अलग थे. शायद यही वजह है कि मांजरेकर ने यह अजीब कमेंट किया है. मांजरेकर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कमेंट करते हुए कहा, 'कोई कोच नहीं, लालचंद राजपूत, गैरी कर्स्टन और द्रविड़. यह स्थिति कोचों की है, जब भारत ने साल 1993, 2007, 2011 और 2023 में अलग-अलग मौकों पर विश्व कप जीते थे. वास्तव में यह भारतीय क्रिकेट के बारे में हैं. इस बारे में नहीं कि कोच कौन हैं. यह समय है कि हम इस विचार को रोकें कि खिताबी जीत और कोचों के बीच कोई सीधा सह-सबंध है' बहरहाल, मांजरेकर के इस कमेंट पर फैंस ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. यह देखें, इस फैन को तो मांजरेकर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई

India won the T20 world cup since you were not in the commentary team. Direct correlation. Let's keep it that way!

यह कमेंट तो मजेदार है. इस फैन ने मांजरेकर की गलती को पकड़ लिया है

He's so Invested in his jealousy and agenda that he forgot Indian won in 2024 not 2023



Lobby getting triggered by the attention Gambhir is getting.