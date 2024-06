"खुशी हो या गम..", वेस्टइंडीज हार रही थी और इंग्लैंड खेमे में खड़े होकर पोलार्ड देख रहे थे, वायरल हुई तस्वीर

Kieron Pollard: फिल साल्ट के 47 गेंद में नाबाद 87 रन की मदद से गत चैम्पियन इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप सुपर आठ चरण के अपने पहले मैच में सह मेजबान वेस्टइंडीज को बृहस्पतिवार को आठ विकेट से हराया.अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में हराने वाली वेस्टइंडीज टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर चार विकेट पर 180 रन बनाये लेकिन जवाब में इंग्लैंड की टीम ने ग्रुप दो के मैच में 17 . 3 ओवर में ही दो विकेट पर 181 रन बना लिये. साल्ट ने अपनी आक्रामक पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाये. वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 26 गेंद में नाबाद 48 रन जोड़े जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे.

वहीं, दूसरी ओर जब इंग्लैंड के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो Kieron Pollard इंग्लैंड खेमे में बैठकर मैच का मजा ले रहे थे. बता दें कि पोलार्ड टी-20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर कार्यरत है. ऐसे में जब साल्ट और बेयरस्टो धुनाई कर रहे थे और वेस्टइंडीज हार रही थी तो पोलार्ड के चेहरे पर न तो हंसी थी और न ही गम था. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है. (Kieron Pollard - the batting consultant of England)

Cricket is a funny game. Former West Indies captain Kieron Pollard is England's assistant coach and he's hoping England win against West Indies tonight 😭😭😭#tapmad #HojaoADFree #T20WorldCup pic.twitter.com/G1gjiToQWe