6 गेंद पर चाहिए थे 21 रन, फिर हैरी ब्रूक ने वेस्टइंडीज के जबड़े से छीनी जीत, ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच, Video

Andre Russell vs Harry Brook: हैरी ब्रूक ने किया कमाल

Harry Brook smashes 24 off the final over: तीसरे टी-20 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज (WI vs ENG 3rd T20I) को 7 विकेट से हरा दिया. पहले दो टी-20 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड पर जीत हासिल की थी. ऐसे में तीसरा टी20 मैच जीतना इंग्लैंड के लिए काफी अहम था. तीसरे टी-20 में पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 222 रन बनाए थे. जिसमें निकोलस पूरन ने 45 गेंद पर 82 रन की धुआंधार पारी खेली. जिसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने (Phil Salt, Player of the Match) 56 गेंद पर 109 रन की पारी खेली और इंग्लैंड को लक्ष्य की ओर ले गए लेकिन आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 21 रनों की दरकार थी और क्रीज पर साल्ट के अलावा हैरी ब्रूक मौजूद थे. (SCORECARD)