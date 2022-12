BBL में 15 रन पर ऑलआउट हुई टीम, केवल 30 मिनट में खत्म हो गई पारी, बल्लेबाजों की ऐसी हालत नहीं देख पाएंगे- Video

The lowest score in T20 history: 15 रन पर ऑलआउट हो गई टीम

The lowest score in T20 history: सिडनी थंडर की टीम (Sydney Thunder) शुक्रवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) के खिलाफ बिग बैश लीग (BBL 202) के मैच केवल 15 रन पर आउट हो गई जो कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में (The lowest score in T20 history) न्यूनतम स्कोर है. सिडनी थंडर के सामने 140 रन का लक्ष्य था लेकिन हेनरी थॉर्नटन और वेस एगर की आग उगलती गेंदों के सामने उसकी पूरी टीम 5.5 ओवर में आउट हो गई. पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे कम समय में समाप्त हुई पारी है. एडिलेड ने यह मैच 124 रन से जीता.