इस अंदाज में जॉनसन ने नब्बे के दशक में 157.8 किमी/घंटा स्पीड निकाल उड़ा दिए थे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के होश, Video देखें

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के बीच वीरवार को बहुत ही दुखद खबर आई, जब सोशल मीडिया के जरिए फैंस को यह खबर मिली भारत के पूर्व क्रिकेटर डेविड जॉनसन (David Johnson) नहीं रहे. पहले तो इस तरह की खबर आई कि उनकी मौत बॉलकनी से गिरने से हुई, तो कुछ घंटे बाद पुलिस की ओर से यह भी बयान जारी हुआ कि जॉनसन की मौत की वजह आत्महत्या भी हो सकती है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. बहरहाल, नब्बे के दशक में करियर का आगाज करने वाले जॉनसन इनते साल बाद चर्चा में आए भी तो, तो गलत वजह से. बहरहाल, एक समय वह था, जब इस तूफानी पूसरे ने करीब 158 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करके सनसनी मचा दी थी.

पूर्व क्रिकेटर डेविड जॉनसन की मौत में आया नया मोड़, उठा यह बड़ा और गंभीर सवाल, पुलिस ने शुरू की जांच

एक आज का दौर है कि जब कोई गेंदबाज 155 किमी/घंटा की स्पीड निकालता है, तो वह कैसे रातों-रात बड़ा हीरो बन जाता है. पिछले दिनों आईपीएल में मयंक अग्रवाल और एक -दो सीजन पहले चमक जम्मू एंड कश्मीर के उमरान मलिक इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं. ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर डेविड जॉनसन आज सोशल मीडिया के दौर में होते, तो उन्हें भारतीय क्रिकेट में किस तरह लिया जाता. नब्बे के मध्य के दशक में भी जॉनसन अपनी गति और घरेलू क्रिकेट के दम पर टीम इंडिया में पहुंचे, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला.

David Johnson, once clocked 157.8 km/h during the Test match against Australia, passed away in Bengaluru at age of 52.



He played two tests for India in 1996.

