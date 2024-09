Watch: "रोहित भाई ने यह कहा था कि...", पंत ने मजेदार स्टाइल में किया शतक के पीछे के राज का खुलासा

रविवार को चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ (Ind vs Ban 1st test) के खिलाफ चेन्नई में पहले टेस्ट में मिली जीत में निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सुर्खियां प्लेयर ऑफ द मैच रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के हिस्से में आईं, लेकिन अश्विन के बाद जो खिलाड़ी चर्चा के केंद्र में रहा, वह निश्चित तौर पर टीम में करीब करीब पौने दो साल बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) रहे. पंत की वापसी पर तमाम पक्षों की नजर थी क्योंकि वापसी तक के सफर में उनके कई प्रतिस्पर्धी बन गए हैं. लेकिन ऋषभ ने इतने शानदार स्टाइल में वापसी की कि तमाम शक और सवाल खत्म हो गए. पंत ने मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को भारत की दूसरी पारी में 176 गेंदों पर 10 चौकों और 4 छक्कों से 119 रन की पारी खेलते हुए करियर का छठा शतक जड़कर अपनी वापसी को यादगार बना दिया. लेकिन इस छठे शतक को पूरा करने में पंत ने खासा जोखिम भी लिया और इसका खुलासा उन्होंने प्रसारक स्टार-स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में चिर-परिचित स्टाइल में दिया. जब एंकर से सवाल पर पंत ने शतक के पीछे का राज़ खोला, तो एंकर भी जोर-जोर से ठहाके मारने को मजबूर हो गए.

Question, "Why are you playing so fast, Rishabh?"



Rishabh Pant “jab lunch pe aaye the tab. Rohit bhai ne bola ki '1 ghanta aur khelenge, jisko jo banana hai bana lo.' Toh mera mindset change ho gaya ki jaldi-jaldi bana leta hoon." pic.twitter.com/yThnTX0kyW