SL vs PAK: आखिरी गेंद पर जीत और हार के बीच में फंस गया था श्रीलंका, रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में ऐसे पलटी बाजी, Video

Watch last 2 over Thriller

SL vs PAK thrill of the last 2 overs: सुपर 4 में श्रीलंका और पाकिस्तान (Asia Cup 2023 PAK vs SL) के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा. मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी और 2 विकेट से मैच जीतकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली. लेकिन यह मैच एक ऐसा था जिसने वनडे क्रिकेट को फैन्स के बीच फिर से जिंदा कर दिया. दरअसल, बारिश की वजह से मैच को 42-42 ओवर का कर दिया गया था. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 42 ओव में 252 रन 7 विकेट पर बनाए, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने कमाल की पारी खेली और 73 गेंद पर 86 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, इफ्तिखार अहमद ने 47 रन बनाए जिसके कारण पाकिस्तान 42 ओवर में 7 विकेट पर 252 रन बना पाने में सफल रहा. श्रीलंका को डकवर्थ-लुईस पद्धति के अनुसार जीत के लिए 252 रन बनाने थे.