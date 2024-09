Watch:"मुझसे इस दौरे के दौरान मत मिलो क्योंकि...", युवी ने बॉलीवुड हिरोइन को लेकर किया बड़ा खुलासा, फैंस लगा रहे अनुमान

Yuvraj Singh big revelation: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvi revelation) ने पहली बार अपने और बॉलीवुड की हिरोइन के बीच रिश्ते के दौरान घटे एक किस्से को लेकर बड़ा खुलासा किया है. यह घटना शायद भारत के साल 2007-08 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान घटी थी. ऐसा उनके साथ तब हुआ, जब शायद वह प्रदर्शन के लिहाज से अपने सबसे बुरे समय में थे. कम से कम उस दौरे में चार टेस्ट मैचों की सीरीज के बारे में तो ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है. युवराज ने यह खुलासा क्लब पैरी फायर के साथ पोडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन के साथ बातचीत में किया. युवी के इस खुलासे पर फैंस हिरोइन के नाम के बारे में अपने-अपने कयास लगा रहे हैं कि आखिर वह हिरोइन कौन थी.

युवराज ने इस पोडकास्ट में कहा, मैं एक हिरोइन के साथ डेट कर रहा था. मैं उसका नाम नहीं लूंगा. वह उन दिनों एडिलेड में शूटिंग कर ही थी. मैंने उससे कहा कि सुनो, ब्रेक के दौरान मुझसे मत मिलो क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. वास्तव में, वह बस में मेरे पीछे कैनबरा तक आ गईं".

Yuvraj Singh shares story about his date with an actress in Australia.



Guess who? 😉



📺 Club Prairie Fire YT pic.twitter.com/jZKoDF499V — Ajay AJ (@AjayTweets07) September 26, 2024

युवी ने आगे कहा, "उस दौरे में शुरुआती दो टेस्ट में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. मैंने कहा कि तुम यहां क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहता हूं.मैंने कहा कि ठीक है. मैं उनसे रात में मिला और बात की कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और मुझे अपने इस दौरे पर. आप नहीं जानतीं कि इस ऑस्ट्रेलिया दौरे का क्या मतलब है."

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, "अगले दिन हम सुबह एडिलेड से कैनबरा जा रहे थे.उसने मेरा सूटकेस पैक किया. बैग पहले ही रात में जा चुका था.सुबह मैंने पूछा कि मेरे जूते कहां हैं. उसने कहा कि मैंने जूते सूटकेस में पैक कर दिए हैं. मेरे पास बस में जाने के लिए दस मिनट का समय था. मैं सोच रहा था कि मैं बस में कैसे जाऊंगा. इस पर उसने कहा कि तुम मेरे जूते क्यों नहीं पहन लेते. उसके पास पिंक स्लिप-ऑन्स थे."

युवी ने आगे कहा, "इस पर मैंने कहा ओह माय गॉड! ऐसे में या तो मैं टीम बस तक और फिर एडिलेड तक नंगे पैर जाता. ऐसे में मुझे उस आठ नंबर के पिंक स्लिप-ऑन्स पहनने पड़े, जबकि मेरे पैर का साइज ग्यारह नंबर का था. मैं इन्हें अपने किटबैग से छिपाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जब मैं टीम बस में चढ़ा, हर कोई मुझे देख कर ताली बजा रहा था. चीयर कर रहा था. फ्लाइट के दौरान फ्लिप-फ्लॉप (चप्पल) खरीदने तक मैंने बस में इन्हीं गुलाबी स्लिप-ऑन्स के साथ सफर किया. इसके बाद मैं अगले टेस्ट से ड्रॉप हो गया."

प्रशंसक अपने-अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि इस एक्ट्रेस को लेकर

#YuvrajSingh tells in an interview how much #DeepikaPadukone was obsessed with him when they were dating. pic.twitter.com/2dndrEw31t — PitchAndPopcorn (@RajnilSarma99) September 26, 2024

युवराज किसके बारे में बात कर रहे हैं

Who is Yuvraj Singh talking about? pic.twitter.com/3WDqF1uDiN — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 27, 2024

फैंस ऐसी भी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं. अब भला क्या कहा जाए

Not sure if Yuvraj Singh was casually talking about it but making fun of your old relationship publicly after you're not together is lowest form of being a human pic.twitter.com/JsArb3MJAe — EngiNerd. (@mainbhiengineer) September 27, 2024

ऐसा रहा था दौरे में युवराज का प्रदर्शन

युवराज ने इस हिरोइन से मुलाकात से पहले साल 2007-08 में इस दौरे में दो ही टेस्ट मैच खेले थे. ये चार टेस्ट की सीरीज के शुरुआती दोनों मैच थे. और इसमें युवराज ने चार पारियों में 4.25 के औसत से 17 रन बनाए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 12 रन था. दरअसल युवराज ने हिरोइन से मुलाकात से पहले इसी प्रदर्शन का जिक्र किया है. इसके बाद युवराज को इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया और वह पूरी सीरीज में आगे कोई टेस्ट नहीं खेले.