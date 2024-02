बल्लेबाज रन आउट, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यकीन नहीं कर पाए, सिर पीटते रह गए Video

य़ह घटना वेस्टइंडीज की पारी के 19वें ओवर में घटित हुई जब अल्जारी जोसेफ ने स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर कवर की ओर शॉट मारकर तेजी से रन लेने के लिए भागे. और दूसरी ओर पहुंचे लेकिन उस दौरान गेंदबाज ने फील्डर द्वारा फेंके गए थ्रो को पकड़कर स्टंप पर लगा दिया. इसके बाद किसी भी गेंदबाज ने रन आउट की अपील नहीं की. वहीं पास खड़े अंपायर कभी गेंदबाज की ओर तो कभी ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों की ओर देख रहे थे कि क्या किसी भी खिलाड़ी ने रन आउट की अपील की है. लेकिन किसी भी खिलाड़ियों ने रन आउट की अपील नहीं की. खिलाड़ियों को लगा कि बल्लेबाज सही सलामत अपने क्रीज में पहुंच गया है.

लेकिन इसके बाद टीवी रिप्ले में देखा गया कि बल्लेबाज अपने क्रीज से काफी दूर रह गया है और वह रन आउट है. लेकिन किसी भी खिलाड़ियों ने रन आउट की अपील नहीं की थी ऐसे में अंपायर अपने मन ने बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकते थे. वहीं. जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने रिप्ले देखा तो अपना सिर पीटते रह गए. खिलाड़ियों ने अंपायर से बात की लेकिन अपील न किए जाने के कारण बल्लेबाज रन आउट होते हुए भी आउट नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

अपील नहीं तो OUT नहीं, जानिए नियम (If there is no appeal then it is not OUT, know the rules)

बता दें कि नियम के अनुसार अगर अपील नहीं की जाएगी तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाएगा. एमसीसी के नियम 31 (MCC Law on appeals) के अनुसार बल्लेबाज को तब तक आउट नहीं दिया जा सकता है जब तक की अपील नहीं की जाए. वैसे, बल्लेबाज खेल भावना दिखाकर खुद से पवेलियन जा सकता है.