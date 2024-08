Kieron Pollard: 6, 6 6, 6, 6...संन्यास ले चुके पोलार्ड ने राशिद खान का किया इतना बुरा हाल, अफगानी कप्तान बस..., Video वायरल

Kieron Pollard thrasehs rashid khan: विंडीज के पूर्व ऑलराउंडर केरोन पोलार्ड को अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए करीब ढाई साल हो चुके हैं. पोलार्ड इस समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर प्लेयर से ज्यादा समय कोच के रूप में गुजारते दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथों में कितना दम है, यह इस बलिष्ठ क्रिकेटर ने इंग्लैंड के लोकप्रिय फॉर्मेट ठद हंड्रेड" (The Hundred Men's Competition) के तहत शनिवार को ट्रेंट रॉकेट्स और सादर्न ब्रेव के बीच खेले गए मुकाबले में पूरी दुनिया को दिखाया. और दिखाने के लिए चुना दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) के खिलाफ. पोलार्ड ने राशिद के खिलाफ लगातार छक्के पर छक्के जड़ते हुए राशिद के खिलाफ पांच लगातार छक्के जड़े और राशिद खान बस देखते भर रहे. उनकी इस पारी की बदौलत साउथंप्टन में साउदर्न ब्रेव ने ट्रेंट रॉकेट्स को दो विकेट और 1 गेंद बाकी रहते हरा दिया





- 5 consecutive sixes by Kieron Pollard against Rashid Khan in the Hundred.pic.twitter.com/8KQCHgaCa6