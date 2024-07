Wasim Akram: "दुखद बात है कि ये जनरेशन..." वसीम अकरम ने विराट कोहली के संन्यास पर दिया ये रिएक्शन

वसीम अकरम और जावेद मियांदाद जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट के कई दिग्गजों ने हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में टीम की जीत के बाद संन्यास लेने का सही समय करार देते हुए भारतीय सितारों विराट कोहली और रोहित शर्मा की प्रशंसा की. भारत ने बारबाडोस में उतार-चढ़ाव भरे फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता.

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जहीर अब्बास ने कहा,"मैं हमेशा से रोहित की बल्लेबाजी का प्रशंसक रहा हूं और जब मैच टीवी पर आते हैं तो मैं उसे देखने की कोशिश करता हूं. कोहली की महानता सबके सामने है, उनके रिकॉर्ड खुद बोलते हैं, लेकिन रोहित के लिए मुझे खुशी है कि वह अपने देश के लिए विश्व कप जीत सके."

वसीम अकरम ने भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए विराट कोहली के संन्यास पर उन्हें शुभकमानएं दी. वसीम अकरम ने कहा,"शानदार विराट, जिस तरह से अपना बल्लेबाजी की, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि अपने पूरे करियर में, आपने टी20 से रिटारमेंट ले ली है, यह बहुत ही दुखद बात है कि ये जनरेशन मिस हो जाएगी टी20 फॉर्मेट में आपका क्रिकेट देखना." इसके साथ ही वसीम अकरम ने उन्हें क्रिकेट का सर्वकालिक महान बल्लेबाज भी बताया.

- Congratulations team India 🇮🇳



Tune into today's episode of Wazz With U to listen to my analysis. #T20WorldCup #India #ViratKohli #RohitSharma #IamGAME #Cricket #T20WorldCup2024 pic.twitter.com/ZhABb1WE29