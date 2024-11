KL Rahul, IND vs AUS: "मुझे लगता है कि...", केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट? वसीम अकरम ने बता दिया

Wasim Akram on KL Rahul wicket controversy: केएल राहुल (KL Rahul Wicket controvery) के विकेट लेकर विवाद खड़ा हो गया है. केएल राहुल को जिस तरह से आउट दिया गया है उसपर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram on KL Rahul) ने केएल राहुल के विकेट पर रिएक्ट किया है. टेस्ट सीरीज में कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम ने केएल राहुल को अनलकी कहा है. राहुल को लेकर वसीम अकरम ने कहा, "राहुल जो हैं. उन्हें पहले ही पता था गेंद कहां से लगकर गई है. उन्हें पता था कि... उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फंस गए हैं. उनके बल्ले से लगी है. देखिए बल्ला थोड़ा सा लेट आया है. लेकिन देखिए बल्ला पीछे वाले पैड पर लगा है लेकिन आवाज एक साथ आई है".

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने आगे कहा, "केएल राहुल यहां अनलकी हो गए हैं. क्योंकि जो आवाज आई है वो एक साथ आया है जिसके कारण अंपायर कंफ्यूज थे और उन्होंने केएल राहुल को आउट करार दे दिया है. मुझे लगता है कि यहां केएल राहुल अनलकी रहे हैं और भारत की अनलकी रहा है."

