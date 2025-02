IND vs PAK: 'इस बड़े मैच में पाकिस्तान ...", भारत के खिलाफ मैच से पहले वसीम अकरम ने ऐसा बयान देकर मचाई खलबली

Wasim Akram on IND vs PAK match in Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) से पहले मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, इस हार के साथ ही अब पाकिस्तान को अपने अगले मैच में भारत से हर हाल में जीतना होगा, जिसके बाद ही पाक टीम सेमीफाइन में जाने के बारे में सोच सकती है, 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मैच खेला जाएगा. उस अहम मैच से पहले वसीम अकरम (Wasim Akram on Pakistan team) ने पाकिस्तान टीम को अहम सलाह दी है.

वसीम ने माना है कि पाकिस्तान के लिए भारत को हराना मुश्किल होने वाला है. वैसे, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ मैच से पहले एक अहम सलाह भी दी है.

वसीम अकरम ने टेन स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के साथ बात करते हुए अपनी राय रखी और कहा कि, अब पाकिस्तान को भारत को हराना है तो टीम के खिलाड़ियों को मेंटली खुद को फिट करना होगा .

वसीम अकरम ने अपनी बात रखते हुए कहा, "पाकिस्तान के अब दवाब आ गया है. जिस तरह से न्यूजीलैंड से हम एक तरफा मैच हारे हैं, उसे देखते हुए अब पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होने वाला है .एक तो इस हार से बाहर निकलता है और फिर से टीम को एक जुट होकर खेलना है, भारत की टीम मुश्किल टीम नहीं है, दबाव अब पाकिस्तान के पास है, मेंटली, पाकिस्तान को अब खुद को इस बड़े मैच के लिए तैयार करना होगा. दो से तीन दिन के अंदर टीम को पुरानी बातें भुलकर खेलनी होगी".

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 23 फरवरी को होने वाला है, इस मैच से पहले भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉपी में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली है. भारत और बांग्लादेश के बीच मैच दुबई में खेला जाएगा.