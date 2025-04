Video: राशिद का नो लुक शॉट जायसवाल को नहीं दे सका चकमा, सुपर से ऊपर कैच हुआ वायरल

Rashid Khan vs Yashasvi Jaiswal catch: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT vs RR) ने दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से मात दी, इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि राजस्थान की टीम सातवें पायदान पर खिसक गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 19.2 ओवर में 159 रन पर सिमट गई. बता दें कि इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने फैन्स को चौंका दिया.

दरअसल, राशिद अपने नो लुक शॉट के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में गुजरात की पारी के दौरान राशिद ने नो लुक शॉट मारा, उनका यह स्टाइलिश शॉट ने फैन्स का दिल जीत लिया था लेकिन दूसरे ही पल राशिद के इन नो लुक शॉट पर यशस्वी जायसवाल भारी पड़े. जायसवाल ने हवा में डाइव मारकर एक कमाल का कैच लेकर फैन्स को हैरान कर दिया. राशिद ने सोचा भी नहीं होगा कि, उनका यह नो लुक शॉट पर जायसवाल गजब का कैच लेकर उनके इस स्टाइलिश शॉट को फीका कर देंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

No-look shot from Rashid but Jaiswal saw that coming 🦅



🎥 Yashasvi Jaiswal pulls off a blinder to cut short Rashid Khan's cameo 🩷



Updates ▶ https://t.co/raxxjzY9g7#TATAIPL | #GTvRR | @ybj_19 pic.twitter.com/VwRusWXkX0