''कौन वीरेंद्र सहवाग?'', शाकिब अल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, वो शायद ही फैंस को पसंद आए

Virender Sehwag Who? नीदरलैंड के खिलाफ उम्दा बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 46 गेंदों का सामना किया. इस बीच 9 चौके की मदद से 64 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से शानदार 9 चौके निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था तब उन्होंने एक बेहद ही हैरानी भरा उत्तर दिया. दरअसल, हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आलोचना की थी. जिसके बाद शाकिब का रिएक्शन सामने आया है. पत्रकार उनके सामने सहवाग से संबंधित सवाल को पूरा कर पाता उससे पहले ही शाकिब बोल पड़े 'कौन वीरेंद्र सहवाग?'

Shakib Al Hasan, the most arrogant cricketer in the his history.



Journalist: There has been lot of discussions about your performance especially criticize by Virendra Sehwag"



Shakib: Who is Sehwag?

