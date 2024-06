कभी मोहम्मद आमिर को 'फिक्सर' कहा था हरभजन सिंह ने, अब खुद बांध रहे हैं तारीफों के पुल, VIDEO

Harbhajan Singh Praises Mohammad Amir: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 22वां मुकाबला 11 जून को पाकिस्तान और कनाडा के बीच न्यूयॉर्क में खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान की टीम को जीत मिली. मैच के हीरो अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर रहे. उन्होंने ग्रीन टीम की तरफ से इस मुकाबले में कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.25 की इकोनॉमी से महज 13 रन खर्च करते हुए 2 बड़े विकेट चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

पाकिस्तान बनाम कनाडा मुकाबले के बाद हर किसी ने मोहम्मद आमिर की सराहना की. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए. दरअसल, हरभजन सिंह टी20 वर्ल्ड कप में स्टार स्पोर्ट्स की तरफ कमेंटेटर और प्रेजेंटर हैं. मैच के बाद उन्होंने आमिर का इंटरव्यू लेते हुए उनकी खूब सराहना की.

Amir did phadda with Harbhajan on twitter and then made harbhajan praise him on his face😭😭 what a guy amir. @harbhajan_singh have some shame lol two faced. https://t.co/dKTuBYns6s pic.twitter.com/3Rq6kvEt7N