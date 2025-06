जायसवाल, गिल और राहुल भी आउट! वीरेंद्र सहवाग ने चुनी IPL ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’

Virender Sehwag Picks IPL 2025 Team of the Tournament: भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल 2025 के खत्म होने के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का चुनाव किया है. आईपीएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सहवाग ने मनोज तिवारी का भी सहयोग लिया है. दोनों ने मिलकर क्रिकबज पर IPL टीम ऑफ द टूर्नामेंट (IPL Team of the Tournament) का ऐलान किया है. सहवाग ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ओपनर के तौर पर साई सुदर्शन और विराट कोहली को जगह दी है. वहीं, नंबर तीन पर सहवाग की पंसद निकोलस पूरन रहे हैं.

इसके बाद चार पर श्रेयस अय्यर को जगह दी है. अय्यर को सहवाग ने कप्तान भी चुना है. इसके बाद सूर्यकुमार यादव को जगह दी है. नंबर 7 पर सहवाग की पंसद हेनरिक क्लासेन बने हैं. वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर वीरेंद्र सहवाग ने जोश हेजलवुड और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा जसप्रीत बुमराह को भी चुना है. बता दें कि प्रसिद्ध कृष्णा इस सीजन आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इस आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा ने कुल 25 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी.

वहीं, स्पिनर के तौर पर सहवाग की पसंद कुलदीप यादव और अफगानिस्तान के नूर अहमद बने हैं. बता दें कि इस आईपीएल में नूर अहमद ने सीएसके के लिए कमाल की गेंदबाजी की और 24 विकेट लेने में सफल रहे. आईपीएल 2025 में नूर अहमद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबना थे.

साई सुदर्शन, विराट कोहली, निकोलस पूरन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, हेनरिक क्लासेन, जोश हेजलवुड, प्रसिद्ध कृष्णा, नूर अहमद, जसप्रीत बुमराह , कुलदीप यादव, जितेश शर्मा

सहवाग ने धोनी को बनाया कप्तान तो वहीं, गिल और जायसवाल बाहर

सहवाग ने आईपीएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी तो वहीं, जायसवाल और गिल को इस टीम में जगह नहीं है. गिल ने इस सीजन 15 मैच में 650 रन बनाए तो वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 14 मैच में 559 रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

सहवाग ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी है. अय्यर आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में तीन अलगज-अलग टीमों ने फाइनल का सफल तय किया है. अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर और अब पंजाब किंग्स की टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही. इस सीजन अय्यर ने बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से कमाल का खेल दिखाया. बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने इस साल 17 मैचों में 604 रन बनाने का कमाल किया.