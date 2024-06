"मोहम्मद आमिर मेरे साथ थे तो चलो उनको..", वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी चयनकर्ताओं की खोली पोल, ऐसा बयान देकर मचाई हलचल

Virender Sehwag on Pakistan Cricket : टी-20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम की आलोचना लगातार हो रही है.अब भारत के पूर्व दिग्गज वींरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर अपनी बात की और कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की जो हालत इस समय है उसका पूरा श्रेय टीम के चयनकर्ता को जाता है. पूर्व दिग्गज ने कहा कि चयनकर्ताओ ने खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया, अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर रखा है और रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है जिसने टीम का बेड़ागर्क कर दिया.

सहवाग ने मोहम्मद आमिर को लेकर निशाना साधा है. सहवाग ने अपनी बात रखते हुए कहा, "वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, ये दो नाम हैं जिन्होंने एक ही टीवी चैनल पर पाकिस्तान टीम की आलोचना की, और बयानबाजी की. आज, उनमें से एक चयनकर्ता (रियाज) है और एक प्लेइंग इलेवन में है. तो ये वही लोग हैं जो आलोचना कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर."

सहवाग ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अगर आज उनके पास पावर है, तो वे चयनकर्ता बन गए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? 'मोहम्मद आमिर मेरे साथ थे, चलो उन्हें टीम में वापसी करा देते हैं. यह ऐसा है जैसे अगर अजीत अगरकर आज बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं, तो वे कहेंगे 'आओ वीरू, आओ जहीर खान', मैं तुम्हारी वापसी करा देता हूं ,ऐसा नहीं होना चाहिए.."



Virendar Sehwag Exposed chief Selector @WahabViki and Fixer Amir properly



