'पाकिस्तान ने युद्ध चुना है...', सहवाग बोले हमारी सेना सही तरीके से जवाब देगी

Virender Sehwag Big Statement: मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने है. इस बार दोनों देश खेल के मैदान में नहीं बल्कि युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं. भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान स्थित आतंकियों के अड्डों को निशाना बना रही है. जिससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना आम भारतीय नागरिकों को अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रही है. बीते गुरुवार (आठ मई 2025) को सीमा पार क्षेत्र से कई हवाई हमले किए गए. मगर भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया.

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस झड़प के बीच टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे.

War has been chosen by Pakistan when they had an opportunity to keep quiet.

They have escalated to save it's terrorist assets, speaks so much about them.

Our forces will reply in the most appropriate manner, a manner Pakistan will never forget.