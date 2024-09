Virat Kohli Viral video: कानपुर में दिखा विराट कोहली के लिए दीवानगी, ग्राउंडस्टाफ ने छुए पैर, रिएक्शन ने जीता दिल

Virat Kohli Viral video: बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच (IND vs BAN 2nd Test) पहले विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ग्राउंडस्टाफ किंग कोहली को अपने सामने देखकर उनके पैर को छूने लग जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही कोहली ग्राउंडस्टाफ में प्रैक्टिस करने आते हैं तो एक शख्स कोहली के करीब आता है और उनके पैर छूने लग जाता है. जिसे देखकर कोहली उस शख्स के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठा लेते हैं. विराट कोहली के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया है.

VIRAT KOHLI - THE CROWD FAVOURITE.



- A groundstaff memeber touched Virat's feet when he came to practice. 🥹❤️pic.twitter.com/MkC4zeewcO