स्वागत में खड़ी भीड़ को देख हैरान हुए विराट कोहली, अब उनका रिएक्शन लूट रहा है महफिल, VIDEO

Virat Kohli Stunned Reaction: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यादगार खिताब जीतने वाली टीम इंडिया का राजधानी दिल्ली में खास अंदाज में स्वागत किया गया है. 'बेरिल तूफान' की वजह से बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया करीब 5 दिन की देरी के बाद आज (4 जुलाई) राजधानी दिल्ली में तड़के सुबह 6 बाजे के करीब पहुंची. इस दौरान उनके स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर हजारों फैंस हाथ में तख्तियां लिए मौजूद नजर आए. क्रिकेट प्रेमियों का अपने प्रति प्रेम देखकर भारतीय खिलाड़ी भी मंत्रमुग्ध हो गए.

सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली का रिएक्शन काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, किंग कोहली ने जब अपने बस से बाहर हजारों की संख्या में लोगों को देखा तो वह भी हैरान हो गए. लोगों को इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों के जयकारे का नारा भी लगाते हुए देखा गया.

The reaction of Virat Kohli seeing such big crowd gathered to welcome team India. 🇮🇳❤️pic.twitter.com/iKADKj0ShZ