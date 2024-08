चेन्नई सुपरकिंग्स - मुंबई इंडियंस नहीं, बल्कि IPL में यह टीम है सबसे बड़ी 'दुश्मन', विराट कोहली ने बताया

Virat Kohli : आईपीएल में विराट कोहली (Virat Kohli in IPL) आरसीबी की ओर से खेलते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अबतक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. इस बार आईपीएल प्लेऑफ में आरसीबी की टीम पहुंची थी. लेकिन खिताब जीतने से चूक गई थी. आईपीएल में आरसीबी (RCB) एक ऐसी टीम रही है जो दूसरी टीम को कड़ी टक्कर देती है लेकिन खराब किस्मत के कारण खिताब जीतने से रह जाती है. बता दें कि भारत के दिग्गज विराट कोहली शुरू से ही आरसीबी टीम का हिस्सा हैं. 16 साल से आरसीबी के लिए कोहली खेल रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 साल भी पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर स्टार स्पोर्ट्स ने एक खास वीडियो शेयर किया है जिसमें किंग कोहली ने उस टीम का नाम बताया है जिसे वो आईपीएल में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम के रूप में देखते हैं.

कोहली ने सीएसके और मुंबई को सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम करार नहीं दिया बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स(Kohli on KKR) को सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी टीम बताया है. स्टार ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में कोहली से सवाल पूछा जाता है कि आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट विपक्षी टीम कौन सी है. इसपर किंग कोहली रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है और फैन्स भी कोहली के जवाब से सहमत नजर आ रहे हैं.

Celebrating 16 glorious years of Virat Kohli in international cricket!



Join us, as we ask @imVkohli about his favorite cricketer, TV show, singer, and 16 other exciting questions in a fun, rapid-fire round to celebrate #16YearsOfVirat! #KingKohli #16YearsOfVirat #ViratKohli pic.twitter.com/S8kJ0x61ws