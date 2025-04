RCB vs GT: विराट कोहली का IPL में धमाका, गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली

Virat Kohli record in IPL : गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ भले ही विराट कोहली (Virat Kohli) कोई खास कमाल नहीं कर पाए. लेकिन उनके नाम एक खास रिकॉर्ड जुड़ गया है. बता दें कि आईपीएल 2025 (IPL) के 14वें मैच में आरसीबी को गुजरात टाइटंस (Virat Kohli record vs Gujarat Titans in IPL) ने 8 विकेट से हरा दिया. इस मैच में कोहली केवल 7 रन ही बना सके लेकिन 7 रन बनाने के दौरान उन्होंने आईपीएल का एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. विराट कोहली (Kohli in IPL) अब आईपीएल (IPL) के इतिहास में वर्तमान में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने अबतक गुजरात के खिलाफ 6 पारियों में बल्लेबाजी की है और कुल 351 रन अबतक बना चुके हैं.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन (Most runs against Gujarat Titans in IPL)

351* - विराट कोहली (6 पारी)

350 -ऋतुराज गायकवाड़ (7 पारी)

248 - सूर्यकुमार यादव (5 पारी)

230 - संजू सैमसन (6 पारी)

198 - जोस बटलर (6 पारी)

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/8 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में जीटी ने 17.5 ओवर में केवल दो विकेट खोकर आसानी से 170 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही, जहां जॉस बटलर ने 39 गेंदों में पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 73 रन बनाए. उन्होंने सुदर्शन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. सुदर्शन ने 36 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि, वह 13वें ओवर में जोश हेजलवुड का शिकार बने.

इसके बाद, बटलर ने शेरफेन रदरफोर्ड (18 गेंदों में नाबाद 30, एक चौका, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 रनों की अटूट साझेदारी की. रदरफोर्ड ने छक्का मारकर जीटी को जीत दिलाई.