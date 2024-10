Virat Kohli record: दूसरे टेस्ट में कोहली के नाम होगा महारिकॉर्ड, एक नहीं बल्कि 5 रिकॉर्ड निशाने पर 

Big Milestones Virat Kohli Can Achieve In The 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ, Test) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे में 24 अक्टूबर से खेला जाएगा. पहले टेस्ट में भारत को 8 विकेट से न्यूजीलैंड से हरा दिया था. भले ही भारत को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन विराट कोहली ने दूसरी पारी में 70 रनों की पारी खेली थी. कोहली शतक से चूक गए थे. लेकिन अब दूसरे टेस्ट में उनसे शतक की उम्मीद फैन्स कर रहे हैं. बता दें कि पुणे में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. पहले टेस्ट में जहां कोहली ने 9000 टेस्ट रन पूरे किए थे तो वहीं अब दूसरे टेस्ट में कोहली एक नहीं बल्कि 5 रिकॉर्ड बना सकते हैं.

डेविड वॉर्नर को पछाड़ने के कगार पर विराट कोहली

विराट कोहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डेविड वॉर्नर को पछाड़ सकते हैं. वॉर्नर ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2423 रन बनाए हैं. वहीं, कोहली के नाम अबतक WTC में 2404 रन दर्ज है. यानी 20 रन बनाते ही कोहली WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वॉर्नर को पीछे छोड़ देंगे.

डॉन ब्रैडमैन से निकलेंगे आगे

डॉन ब्रैडमैन के नाम टेस्ट में 29 शतक दर्ज हैं. वहीं, विराट कोहली के नाम भी 29 शतक है. अब पुणे में यदि कोहली शतक लगाने में सफल रहे तो डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे. ऐसा हुआ तो यकीनन किंग कोहली के लिए बड़ी बात होगी.

सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने के मामले में जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं

विराट कोहली ने टेस्ट में अबतक 31 अर्धशतक जमाए हैं. अब यदि कोहली एक और अर्धशतक जमाने में सफल रहे तो टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने के मामले में सनथ जयसूर्या, ग्रेग चैपल, रामनरेश सरवन, तमीम इकबाल और ब्रेंडन मैकुलम को पछाड़ने में सफल हो जाएंगे. इन खिलाड़ियों ने टेस्ट में 31 शतक लगाए हैं.

ग्राहम डाउलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने टेस्ट में 936 रन बनाए हैं. भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली पांचवें नंबर पर हैं. अब कोहली 29 रन बनाने के बाद ग्राहम डाउलिंग को पछाड़ने में सफल हो जाएंगे. ग्राहम डाउलिंग ने भारत के खिलाफ टेस्ट में 964 रन बनाए हैं. (Most runs for India vs New Zealand in Tests) भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन राहुल द्रविड़ ने बनाए हैं. द्रविड़ ने 15 मैच में 1659 रन बनाने का कमाल किया है.

एशिया में 16000 इंटरनेशनल रन बनाने के करीब कोहली

पुणे टेस्ट में विराट कोहली 55 रन बना पाने में सफल रहे तो एशिया में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन पूरे कर लेंगे. ऐसा करते ही वो चौथे ऐसे एशिया बल्लेबाज बन जाएंगे जिनके नाम एशियाई धरती पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 या उससे ज्यादा रन दर्ज हैं.

एशिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most international runs in Asia)

21741 - सचिन तेंदुलकर

18423 - के संगकारा

17386 - एम जयवर्धने

15945 - विराट कोहली*

13757 -सनथ जयसूर्या

13497 - राहुल द्रविड़