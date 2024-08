रोहित शर्मा, तेंदुलकर नहीं..,विराट कोहली ने इस दिग्गज को चुना फेवरेट क्रिकेटर

Virat Kohli Picks His Favorite player: भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने फेवरेट क्रिकेटर के नाम का खुलासा किया है. कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू के दौरान अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बात की है. बता दें कि विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर स्टार स्पोर्ट्स पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें कोहली ने कई मजेदार सवालों का जवाब दिया है.

विराट कोहली से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि एबी डिविलियर्स और धोनी में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो इसपर किंग कोहली ने रिएक्ट किया. कोहली ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वह फैन्स का दिल जीत रहा है. विराट ने इस मजेदार सवाल का जवाब देते हुए दोनों को अपना फेवरेट क्रिकेटर करार दिया है. वहीं, इसके अलावा सवाल-जवाब के क्रम में कोहली ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम को अपना फेवरेट ग्राउंड करार दिया है.

विराट कोहली को क्या पसंद है (Virat Kohli Picks His Favourite)

फेवरेट शॉट- कवर ड्राइव

फेवरेट क्रिकेटर- एबी डिविलियर्स और धोनी- जवाब- दोनों

फेवरेट वेन्यू- चिन्ना स्वामी स्टेडियम

फेवरेट विरोधी टीम- केकेआर

फेवरेट मजाकिया क्रिकेटर- क्रिस गेल

फेवरेट शहर- अब मुंबई

फेवरेट सिंगर- अरिजीत सिंह

फेवरेट पास टाइम- गाना.. गाना

फेवरेट त्योहार- दिपावली

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खेलते आएंगे नजर

भारतीय टीम को अब सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. भारत को दो टेस्ट मैच खेलना है. विराट कोहली अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आएंगे. हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में किंग कोहली कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे.

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोहली तोड़ सकते हैं द्रविड़ और पुजारा का रिकॉर्ड

बांग्लादेश-भारत टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 7 मैच में 820 रन बनाए हैं. वहीं, राहुल द्रविड़ ने 560 रन बनाए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के पास राहुल द्रविड़ से आगे निकलने का मौका होगा. कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अबतक कुल 6 मैच में 437 रन बनाए हैं. टेस्ट सीरीज में 124 रन बनाते ही कोहली, बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे. बता दें कि पुजारा ने टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ 468 रन बनाए हैं. ऐसे में किंग कोहली के पास द्रविड़ और पुजारा से आगे निकलने का मौका होगा. (Most runs for Bangladesh vs India in Tests)